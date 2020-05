Aplikace Adobe Creative Cloud pro editaci videa jsou rychlejší a podporují ProRes RAW

Adobe zveřejnilo aktualizaci programů Creative Cloud určených k práci s videem a audiem. Inovací se dočkaly aplikace Premiere Pro, After Effects i Premiere Rush. Hlavními novinkami je zvýšení stability a rychlosti programů a podpora formátu ProRes RAW od Applu.

První novinka se týká rychlosti programů od Adobe, které nově i v případě operačního systému Windows podporují grafické procesory (GPU) NVIDIA a AMD. Rychlost exportu videosouborů se díky tomu zvýšila až pětkrát .

Programy Premiere Pro a After Effects pro Windows nově dokážou pracovat s kodeky ProRes RAW, na což řada uživatelů již dlouho čekala. Pomocí jezdce lze upravovat například expozici.

Další novinkou v Premiere Pro je vylepšení nástroje Pen pro snadnější vytváření linií a tvarů a rychlejší by měla být i funkce Auto Reframe, která automaticky pomocí umělé inteligence upravuje, sjednocuje poměr stran videa. S nastavením poměru stran souvisí i nová funkce pro mobilní aplikace Premiere Rush, která nyní umožňuje „přerámování“ videozáznamu na formát 4:5, který je typický pro Facebook a Instagram.

Uživatelé Premiere Pro si navíc nově mohou do Creative Cloud Libraries uložit nejpoužívanější nastavení audia (audio soubory zde dříve podporovány nebyly), třídit je a sdílet. Nové nástroje přibyly také v programu After Effect – přidávání grafických prvků do videa je zase o něco snazší díky novým nástrojům pro vkládání tvarů, podporovány jsou zužující se tahy a soustředné opakování obrysů.

Adobe také dle svých slov neustále pracuje na zvyšování stability a výkonu svých programů s ohledem na možné konfigurace počítačů, na nichž jsou jejich aplikace nainstalovány. Nyní společnost slibuje častější aktualizace a vydávání beta verzí, které pomohou efektivněji odladit případné nedostatky. Na svých stránkách Adobe zveřejnilo i požadavky na systém a hardware pro použití konkrétních programů.