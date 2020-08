Android 11 vám neumožní výběr fotografické aplikace. Google se bojí o vaše soukromí

Android byl vždy svobodomyslný, alespoň tedy co se týče uživatelova přístupu k systému. Ostatně Google to předkládal jako jednu z výhod oproti iOS v iPhonech Applu. S postupem času ale obrací a začíná zakazovat. Obhajuje tím vaše soukromí. Android 11 vám tak neumožní výběr fotografické aplikace v titulech třetích stran.

Na Android můžete nainstalovat aplikace z Google Play, ale zároveň z webových stránek vývojářů. Zde jste tedy upozorněni, že takový krok nemusí být zcela bezpečný, nicméně nedáte-li jinak, Google to nezakazuje. To je naprosto jiná situace od iOS Applu, do kterému můžete aplikace nainstalovat výhradně skrze jeho App Store. Oficiální distributor (obchod výrobce/platformy) aplikace schvaluje a je u nich malá pravděpodobnost, že budou škodlivé (i když i to se stává).

Nad aplikacemi třetích stran nainstalovaných z jiného zdroje však kontrolu nemá. Google se proto bojí, abyste si nenainstalovali fotografickou aplikaci, která by z nějakého důvodu kradla EXIF data a zejména informace o poloze. Nemusí to přitom být záměr vývojáře. Např. aktuálně velice propíraná hra Fortnite od vývojáře Epic Games byla původně distribuovaná skrze jeho web a hned její první verze byla děravá natolik, že skrze tyto díry mohli útočníci napadnout vaše zařízení.

Aktuální verze Androidu vám v aplikacích třetích stran nabídne ze seznamu nainstalovaných fotografických aplikací, abyste si vybrali tu preferovanou. To když např. v nějakém titulu potřebujete pořídit snímek, aniž by on rozhraní fotoaparátu poskytoval. Android 11 vám ale toto již nenabídne, respektive předloží vám aplikaci jedinou, a to tu předinstalovanou v systému, pokud tedy vývojář neřekne přesně jakou.

Jedinou možností, jak dosáhnout obsáhlejšího dialogu výběru aplikace, je tak jen to, že vývojář konkrétně vyjmenuje, kterým to umožní. Dosud mu stačilo se odvolat na „fotografické aplikace“. A jak jistě tušíte, určitě nebude v silách vývojářů vyjmenovat všechny tituly, které se v Google Play nacházejí. Jestli tedy máte nastavenou jako nativní jinou aplikaci než tu systémovou, stejně vám bude nabídnuta jen ta systémová. Samozřejmě to můžete obejít sami, kdy snímek pořídíte v používané aplikaci a až poté ho tam, kam potřebujete, nahrajete. Je to ale krok navíc a zbytečné zdržování.

I když se proti Googlu v tomto ohledu zvedla vlna nevole, společnost k tématu jen konstatovala: „... věříme, že je to správný kompromis pro ochranu soukromí a bezpečnosti našich uživatelů.“ I když je Android 11 stále ve fázi beta testování, Google to zřejmě myslí s bezpečím vážně a pravděpodobně od tohoto kroku neustoupí. Platforma Android tak na svou otevřenost paradoxně doplácí více než uživatelé uzavřeného iOS.