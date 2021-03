Aktualizace aplikací Adobe Lightroom přináší nové funkce a vyšší výkon

Společnost Adobe představila nové verze desktopové i mobilní cloudové aplikace Lightroom (LR) s novými funkcemi a dílčími vylepšeními. Edice Lightroom Classic se dočkala především vyladění výkonu.

Lightroom CC desktop & mobile

V rámci aktualizace ver. 4.2 desktopové varianty raweditoru od Adobe přibyl do programu personalizovaný „feed“ For you (Pro tebe) se sekcemi Learn (Naučit se) a Discover (Objevit). Pod novou položkou se nachází výběr doporučených tutoriálů a komentovaných úprav, který je založen na aktivitě uživatele – na tom, jaké příspěvky se mu líbí či které fotografy v komunitě uživatelů Lightroomu sleduje.

Proces editace ulehčí možnost rychlého porovnání snímku před a po provedení dílčích úprav. Na každém panelu lze kliknutím na ikonu oka deaktivovat změny provedené specifických nástrojem (např. pro úpravu jasu, barev apod.).

Další aktualizace se týkají jak desktopové (ver. 4.2), tak na mobilní verze Lightroomu (ver. 6.2). Program nově podporuje soubory Apple ProRaw. Při importu fotografií v tomto formátu se na ně defaultně aplikuje nový obrazový profil, který lépe odpovídá náhledu obrazu ve fotoaplikaci iPhonu.

Drobného vylepšení doznalo i uživatelské prostředí obou cloudových aplikací. Upozornění na aktivitu u příspěvků (například sdílených alb) se nově nebudou zobrazovat samostatně, nýbrž byla začleněna pod společnou „notifikační“ ikonu zvonku na horní liště. V desktopovém Lightroomu přibyla nová možnost filtrování fotografií podle toho, zda již byly editovány, či nikoli. V mobilní aplikaci se nově žlutě zvýrazňují ikony použitých nástrojů, takže máte přehled, které úpravy jste již na snímek aplikovali.

Lightroom Classic

Nová verze 10.2 slibuje všestranně vylepšený výkon na zařízeních s operačním systémem Mac. Plynulejší a responzivnější je navigace ve filmovém pásu i mřížce s náhledy fotek, používání lupy v modulu Library (Knihovna) i Develop (Vyvolat), jako i funkce porovnání snímků. Na Macu i Windows byla navýšena rychlost dávkových editačních funkcí, jako je Copy&Paste, synchronizace nastavení, Quick Develop (Vyvolat rychle) nebo Auto-Syn.

Ve všech třech variantách Adobe Lightroom se rozšířila podpora fotoaparátů a objektivů o nové modely. Mezi jinými najdeme poslední fotoaparáty od Fujifilmu (GFX 100S a X-E3) nebo Sony (Sony A1 a FX3), ale i mobilní zařízení, např. Samsung Galaxy S21. Z objektivů nechybí poslední novinky od Rokinonu (Samyangu), Tamronu, Sigmy, Sony, Tokiny nebo Voigtländeru.