Agent Shadow – nový černobílý kinofilm slibuje noirovou atmosféru

Popularita filmové fotografie nijak zásadně neklesá a v posledních letech má spíše vzestupnou tendenci. Není proto divu, že se objevují stále nové filmové materiály, což ocení nejeden filmový fotograf, jelikož některé oblíbené filmy od populárních výrobců se už nevyrábějí anebo je jejich dostupnost velmi špatná.

Několik různých filmů uvedla na trh společnost Lomography, ovšem většinou se jednalo o materiály specifického ražení, které cílí zejména na mládež znovuobjevující analogovou fotografii – obrazová kvalita těchto materiálů je spíše průměrná.

Společnost Kosmo Foto již před časem uvedla film s názvem Mono, který má citlivost ISO 100 a je možné jej exponovat jako ISO 50 až ISO 400 s využitím adekvátního způsobu vyvolávání. Nyní se Kosmo Foto snaží vybrat prostředky v kickstarterové kampani, aby mohla být započata výroba nového filmu s názvem Agent Shadow.

Tento materiál má jmenovitou citlivost ISO 400, avšak s využitím push procesu je možné jej exponovat až na ISO 6400 – tedy ideální materiál pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách. Při využití citlivosti ISO 400 a správném vyvolání má výsledný obraz střední kontrast a jemné zrno – obojí se samozřejmě zesiluje, pokud je využito push procesu. Podle zakladatele Kosmo Foto, Stephena Dowlinga je film srovnatelný např. s Ilfordem Pan 400 nebo Ilfordem Delta.

A jak je již dobrým zvykem, v rámci crowdfundingové kampaně je možné získat i některé speciální předměty se špionskou tematikou. Tím nejzajímavějším je krabice v podobě kufříku, která ukrývá pět rolí filmu a komiks s názvem The 36 Frames, který vytvořil umělec Martin Duncan pod značkou My Mate Does Art.

Do konce kampaně zbývají necelé dva týdny a Kosmo Foto má přislíbeno více než 80 % požadované částky, uvidíme tedy, zda se projekt vydaří. Samotný film je možné v rámci kampaně koupit za 32 USD/ 4 kusy anebo můžete sáhnout po dárkovém balení v kufříku, které vás vyjde na 60 USD.