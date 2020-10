Adobe Photoshop a Premiere Elements 2021 prohlubují integraci umělé inteligence

​Aplikace Adobe Photoshop Elements a Premiere Elements jsou určeny pro základní, a k tomu snadnou a rychlou, úpravu fotografií a videa. Programy už však zdaleka nezvládají pouze základní editaci, během let své existence se toho naučily opravdu mnoho a nové verze schopnosti „základů“ vytrvale navyšují.

Vzhledem k zaměření obou aplikací se vývojáři soustředí především na rozšíření nabídky automatických funkcí, které v posledních letech stále častěji využívají služeb umělé inteligence a umožňují dosažení požadovaného výsledku takzvaně na jedno kliknutí.

Pravidelně v aplikacích též přibývají nové komentované funkce, které uživatele provedou krok po kroku jak těmi jednoduššími, tak těmi složitějšími úpravami.

Photoshop Elements – rozpohybuj fotku a otáčej hlavou

V modulu Editor jsou nově k dispozici dva nástroje využívající technologii umělé inteligence Adobe Sensei. Moving Photos dokáže rozpohybovat statické snímky přidáním 2D a 3D pohybu. Výsledné soubory uložené ve formátu GIF lze pak snadno sdílet na sociálních sítích. Druhou novinkou je automatické doladění náklonu tváře.

Tři nové položky přibyly také v módu Průvodce, který tohoto času zahrnuje celkem 58 komentovaných úprav. Nástroj Perfect Landscape začátečníkům pomůže s editací fotografií krajiny – poradí, jak vyměnit oblohu, odstranit opar nebo vymazat nežádoucí objekty. Pomocí druhé návodu, Duotone Effect, lze jednoduše vytvořit duplexové snímky a aplikovat na ně další efekty.

Třetí, nejkomplexnější průvodcovskou novinkou je funkce Duplicate & Scale Object, díky níž se dozvíte, jak vybrat objekt, změnit jeho velikost (a další vlastnosti) a přesunout ho na požadované místo v záběru.

Usnadnění se dočkalo také vkládání textu a grafických prvků do snímků. Nástroj Quote Graphic nabízí řadu šablon s různou grafickou úpravou, které lze s vlastním textem vkládat do fotografií

Premiere Elements – upravuj lokálně, animuj a dvojexponuj

Nejzásadnější novou funkcí ve video editoru je možnost výběru objektu (nebo celé oblasti) ve videu, na nějž lze následně aplikovat vybraný efekt, který se následně „propíše“ do celého videa. Takto lze například dosáhnout trvalého rozostření oblastí mimo hlavní objekt, editovat pozadí, nebo provádět setrvalé lokální úpravy barevných či jasových parametrů (např. projasnění tváře osob ve videu).

Co do počtu se rozrostla také nabídka úprav s průvodcem. Nástroj Double Exposure uživatele provede procesem tvorby dvojité expozice ve videu a Animated Mattes napoví, jak do videosekvence přidat animovanou vrstvu. Vyšší rychlost aplikace nyní umožňuje sledovat úpravy v reálném čase bez předchozího vykreslování. V audio katalogu přibylo 21 nových skladeb pro hudební podkres videa.

Poslední novinkou, která se vztahuje na oba programy, je podpora automatického zálohování struktury katalogu (rozdělení podle alb, klíčových slov, označení osob, událostí, míst). Tento software si lze, jako jeden z mála od Adobe, zakoupit v podobě licence, jeden program za 100 eur, nebo oba ve výhodném balíčku za 150 eur. Majitelé předchozích verzí mohou aplikace upgradovat za 80 eur, respektive 110 eur, což je vzhledem k představeným novinkám poměrně vysoká částka.