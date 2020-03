Adobe nabídne službu Creative Cloud pro studenty a pedagogy ovlivněné aktuální pandemií zdarma

Společnost Adobe ve své tiskové zprávě oznámila, že studentům a pedagogům nuceným setrvávat kvůli pandemii COVID-19 v domácí izolaci, či těm, kterým jen byla kvůli tomuto zrušena výuka, nabídne přístup k aplikacím Creative Cloud zdarma.

„Posledních několik týdnů nám ukázalo, že i v době nejistoty jsou naše školy a obchodní komunity stále silné a vynalézavé, a to vše při současném hledání tvůrčích způsobů, jak udržet učení a kontinuitu podnikání“, stojí hned na úvod tiskové zprávy jako motivace pro všechny, kterým byla zrušena výuka, zakázáno chodit do zaměstnání a nařízena práce z domova.

Aby student mohl tuto službu získat, musí už mít k aplikacím Creative Cloud přístup a to buď na akademické půdě nebo ve školní počítačové učebně. Chcete-li získat dočasnou licenci k používání softwaru Adobe Creative Cloud v domácím prostředí, musí si váš IT správce přístup pro studenty a učitele od společnosti Adobe vyžádat skrze webovou stránku k tomu určenou.

Jakmile bude přístup udělen, budou mít uživatelé možnost vzdáleně přistupovat k aplikacím Creative Cloud do 31. května 2020 nebo do doby, než se jejich vzdělávací instituce znovu otevře, pokud k tomu nedojde právě do konce května. Vyjma toho společnost také oznámila bezplatné využívání služby pro vytváření webových konferencí Adobe Connect a to až do 1. července 2020, což mnohým ulehčí nejen studium ale i podnikání.