Adobe Lightroom pro iPhony a iPady dostal nové funkce. Přímý import a pokročilý export je teď hračka

Společnost Adobe vydala prosincové aktualizace pro většinu svých produktů napříč různými platformami. Nikde však nejsou natolik důležité, jako právě na platformě iOS potažmo iPadOS. Zde novinky rozhodně potěší.

Nově totiž můžete do aplikace fotografie obsažené na paměťové kartě či jiném externím médiu importovat přímo. Díky aktualizacím v systémech iOS 13.2 a iPadOS 13.2 je nyní Lightroom schopen obejít nativní aplikaci Fotky a importovat fotografie v souborech RAW a JPEG do Lightroomu pomocí patřičného adaptéru Lightning nebo USB-C, v závislosti na modelu iPhonu nebo iPadu, který používáte.

Kromě přímého importu nyní Lightroom na mobilních platformách Applu nabízí i pokročilé možnosti exportu, které uměl Android již v listopadu.

S aktualizací tak dostanete úplnou kontrolu nad výsledným formátem (DNG, JPEG, TIF), metadaty, vodoznaky, pojmenováním souborů a informacemi o barvách a ostrosti. I když ne všichni takto vysokou úroveň kontroly potřebují, tak je důležité, že tyto možnosti mobilní verzi Lightroomu ještě více přibližují té desktopové.

Pokročilý export vám poskytne maximální míru informací o souboru.

Adobe také vylepšilo funkci sdílených alb a to napříč platformami Windows, macOS, Android, ChromeOS a iOS/iPadOS. Přidat tak můžete jakýkoli obsah nehledě na to, jakou platformu používáte. Více informací o novinkách najdete na blogu Adobe. Všechny aktualizace by již měly být k dispozici.