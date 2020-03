Adobe Creative Cloud nově kamarádí s Gmailem. Ten tak pošle klidně i 100 MB v jedné zprávě

Creative Cloud je skvělý nástroj pro mnoho fotografů a filmařů, kteří s ním získají vzdálenou zálohu své práce. Vyjma toho mají také s jeho pomocí přístup ke své tvorbě z jakéhokoli zařízení, na kterém se přihlásí. Nově Adobe s tímto úložištěm ještě více zjednodušuje práci – integruje jej totiž do Gmailu.

Ať už potřebujete sdílet jakékoli snímky, které máte na Creative Cloudu uloženy, můžete tak nově udělat přímo ve webovém Gmailu. Oznámila to společnost Adobe ve své tiskové zprávě. Stačí vám k tomu nainstalovat si doplněk Adobe Creative Cloud for Gmail z obchodu G Suite Marketplace. Ten je samozřejmě zcela zdarma a do webového rozhraní vám přidá možnost vložit soubor z cloudu jako přílohu.

Použití doplňku je velice jednoduché. Stačí vám najít ikonu služby a vybrat požadovanou přílohy z vaší knihovny.

Výhodou je, že je přítomno vyhledávání, ale i to, že v tomto případě můžete poslat skutečně obří soubory. Běžný limit velikosti přílohy Gmailu je 25 MB (větší soubory se nahrávají na Google disk a je odesílán odkaz ke stažení), ze svého Adobe CC účtu přitom můžete odeslat až 100 MB. Do budoucna je však přislíbeno i sdílení soukromých odkazů a další novinky, které ještě více usnadní každému uživateli jeho práci.