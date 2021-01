Adata uvede ve druhém čtvrtletí na trh karty SD Express

Společnost Adata oznámila uvedení nové generace paměťových karet SD standardu 7.0, a to do konce druhého čtvrtletí letošního roku. Hlavním rozdílem oproti dřívějším generacím je využití standardu PCIe a NVMe, což s sebou nese razantní navýšení rychlosti přenosu dat a to až o 300%.

Aktuálně nejrychlejší rozhraní UHS-II omezuje maximální rychlost sběrnice dat na 312 MB/s, nově používané rozhraní však navyšuje rychlost až na 985 MB/s, v případě karet Adata je pak deklarovaná rychlost čtení 825 MB/s a rychlost zápisu 410 MB/s. Karty budou kompatibilní se staršími sloty UHS-I, bližší informace o plánovaných kapacitách a ceně nejsou dostupné.

Vyšší standard SD 8.0 umožňuje dosáhnout teoretické přenosové rychlosti až 1970, respektive 3940 MB/s, paměťové karty této specifikace, však zatím na trhu nejsou.