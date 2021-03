9 + 1 aplikace pro černobílou editaci fotek na mobilu

Filtry lze aplikovat už do náhledu scény, takže okamžitě vidíte, jak bude výsledek vypadat. Titul myslí především na street fotografy, pro které je zde přítomen i speciální režim. Ten z celého displeje udělá spoušť, takže se při pořizování snímku nemusíte soustředit na to, kam na displej klepnout prstem. Zajímavá je ale i možnost dvojí expozice. Titul pracuje se soubory JPEG, HEIC, TIFF i RAW a také In-App nákupy. Filtry si tak musíte nakoupit za 79 Kč za kus, všechny dostanete výměnou za 249 Kč.

Vybrali jsme pro vás 9 nejlepších aplikací, které si můžete na platformách Android a iOS do svých smartphonů nainstalovat. Přihazujeme k tomu ještě jeden tip, jak černobílého výsledku dosáhnout, aniž byste museli obchod s aplikacemi vůbec navštívit.

Skvělé ale je, že zde najdete i ty, které zvýrazňují/potlačují danou barvu, a to pro červenou, oranžovou, žlutou, zelenou nebo modrou. Rozhraní fotoaparátu se však neorientuje jen na aplikaci filtru, ale umí mnohem víc. Scéně tak můžete upravovat jas, kontrast, přidat jí vinětaci, rozmazání či dodatečnou zrnitost. Navíc titul umí ukládat fotografie i do souboru PNG. V App Store a Google Play najdete aplikaci ve dvou provedení. Lite je zdarma k osahání si možností titulu, Pro verze vás poté vyjde na 49 Kč pro iOS a na 40 Kč pro Android.

Jedná se o velice jednoduchou aplikaci, která toho sice příliš nenabízí, za to je práce s ní velmi rychlá a intuitivní. Umožňuje nejen živý náhled na černobílou úpravu scény, ale i možnost editovat již pořízený snímek načtený z vaší galerie. Filtrů obsahuje pěknou řádku a najdete mezi nimi hodně kontrastní kousky, ale i pár těch dříve populárních s důrazem na „vyblednutí“. Výjimkou nejsou ani ty s velkou zrnitostí.

Carbon si poradí i s RAW soubory a umožní vám do fotografie přidávat kreativní rámečky. Samozřejmě nechybí základní úprava. Titul brzdí jen tlak na mikrotransakce, protože veškerou editaci vám dá jen ochutnat. Plný potenciál tak odemknou In-App nákupy. Ty začínají na 99 Kč za položku a končí na 499 Kč za kompletní obsah.

Titul nabídne více jak 50 černobílých filtrů, se kterými přidáte svým fotografiím elegantní a jedinečný nádech. Pomocí černobílých předvoleb jediným klepnutím zvýrazníte variace osvětlení i tóny pleti a okamžitě tak získáte černobílé efekty v profesionální kvalitě. Pokud to pak snímek vyžaduje, můžete mu přidat i různé textury. Ty je však pro svou barevnost vhodné aplikovat před samotnými černobílými filtry.

Darkr – Black And White Filter

stažení: iOS

Darkr pracuje na základě principu temné komory. I zde tedy virtuálně vystavujete negativ světlu a kontrast určujete řadou filtrů (od nejnižšího 00 po nejvyšší 5). Ty však měníte pouhým přejížděním prstu po nich. I zde má ale zásadní roli expozice. Čím delší bude, tím tmavší budou barvy na fotografii. Najít optimální dobu expozice zde ale není těžké, protože si ji určíte „digitálně“ a nemusíte na ní čekat, jako při skutečném vyvolávání snímků.

Když se tedy chcete podívat, jak se projeví delší nebo kratší, stačí přejet prstem nahoru nebo dolů a ukážou se vám jednotlivé vzorky. A to je na temné komoře to skvělé – hrát si v ní s různými hodnotami. I když se všechno odehrává jen ve vašem mobilu, máte zde pocit, že tvůrci dělali pocit z radosti. Není to tedy zrovna jednoduchá aplikace, ve které „sekáte“ jeden snímek za druhým, a proto také není určena úplně každému. Kdo si ji ale patřičně ochočí, těžko bude hledat lepší. Jednotlivé její funkce si je ale nutné zakoupit samostatně, vše poté odemknete za 129 Kč.