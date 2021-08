8 způsobů, jak naštvat profesionálního fotografa. Tohle raději neříkejte.

Fotograf má drahou výbavu, kterou nemusí chtít s sebou tahat na rodinné oslavy plné dětí, jídla a pití a nebezpečí, že se mu s ní něco stane. Za jeho snímky navíc obvykle nestojí technika, ale praxe, zkušenosti i fantazie, což pokud chce, uplatní i s jakýmkoli záznamovým zařízením, tedy třeba smartphonem, který snadno schová do kapsy.

Fotograf Justin Mott natočil dvě videa o tom, co byste nikdy neměli fotografovi říkat a co byste po něm neměli chtít, pokud jej nechcete skutečně naštvat.

Co vás dokáže vytočit skutečně doběla? Samozřejmě nesmyslné otázky a požadavky, o kterých si ostatní myslí, že jsou přínosné a konstruktivní, i když vás už přivádí k nepříčetnosti, protože je slýcháte pořád dokola.

Rozdíl je v tom, že on je nezkušené ucho a vy profesionální fotograf, který si za svou práci bere peníze. Proč vám potom zadavatel platí takové peníze, když jeho přítel vykouzlí stejný výsledek, a to zdarma? Radit tedy ano, ale jinak si podobné fotografy držet od těla.

Fotografové rádi sdílejí své zkušenosti, co však může být v případě „zaučování“ nováčka nepříjemné, je situace kdy pořizuje stejné záběry jako vy. Je to samozřejmě z toho důvodu, že vám neustále stojí za zadkem.

Ať už to ze svých úst vypustí příslušníci rodiny, přátelé, nebo klienti, není to nic neobvyklého, že si myslí, že mají lepší oko a lepší nápad než vy.

4. Máte nějaké fotografie tohoto?

Poté, co dokončíte zakázku a odešlete ji klientovi, se vás ten zeptá, zda máte ještě nějaké záběry určité věci, která nebyla předmětem focení. Jedná se tedy o zcela zbytečnou otázku, na kterou navíc musíte odpovědět negativně a klienta zklamat.

5. Když jsme naposledy nechávali fotit...

Nezajímá vás, co klient naposledy fotil a jak. Ti, kteří sice ví, co je to fotografie, ale focením se více nezabývají, často nechápou, že každý fotograf má své vlastní postupy a svůj typický rukopis.

Je vám jedno, jak dopadlo klientovo poslední focení, protože vy nikoho nekopírujete, ale fotíte originálně. Dokážete to ale vysvětlit tak, abyste druhou stranu neurazili?