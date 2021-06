8 základních otázek kolem objektivů

Na tuto otázku nelze odpovědět zcela jednoznačně, je třeba více specifikovat, co fotíte a podle toho je teprve možné doporučit minimálně skupinu objektivů. Obecně se objektivy rozlišují na tři skupiny – širokoúhlé objektivy (ohnisko do 35 mm), standardní objektivy (ohnisko 35–60 mm) a teleobjektivy (ohnisko nad 60 mm), přičemž každý typ objektivu je vhodný pro jiné účely.

Ti kreativnější se nespokojí pouze s automatický režimem a chtějí ze zrcadlovky dostat mnohem víc. Obvykle však v těchto situacích narážejí na technické limity nasazených setových objektivů. Co si budeme nalhávat, on objektiv 18–55 mm se světelností F3,5–5,6 není nic moc. I když bude mít výbornou kresbu, moc parády s ním při této světelnosti neuděláte.

Aha! A ta ohnisková vzdálenost je délka objektivu?

Není to úplně pravda, i když je sice fakt, že objektivy s delším ohniskem mají větší rozměry. Toto tvrzení by mohlo platit, pokud by měl objektiv jen jednu čočku, do hry však vstupuje i celková konstrukce objektivu – tubus, bajonet, filtrový závit...

Pro vás je důležité vědět, že s každou ohniskovou vzdáleností je spojen nějaký úhel záběru. Ohnisko má tedy vliv na to, jaká část fotografované scény se vám vleze na snímek.



Nákres definice ohniskové vzdálenosti, zdroj: Wikipedie, autor: Tamasflex

Širokoúhlé objektivy s krátkým ohniskem mají úhel záběru velký – až 180°, naopak teleobjektivy mají úhel záběru velmi malý, a to jen několik stupňů. S rostoucí ohniskovou vzdáleností se tedy úhel záběru zmenšuje a zároveň si obraz v hledáčku „přitáhnete" blíž.