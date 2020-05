8 užitečných tipů pro natáčení videa na výšku

Není samozřejmě problém spojit i více různých záběrů s různou orientací, musíte však počítat jednak s nutností ořezu a jednak s nižším rozlišením – vhodné je proto pracovat s maximálním rozlišením, a poté finální video převést do rozumnějšího (např. Full HD) rozlišení pro sociální sítě.

Ruku v ruce s orientací fotoaparátu, respektive mobilního telefonu jde také odlišné vnímání scény, a to nejen z pohledu fotografa, ale zejména z pohledu diváka. Při záznamu na výšku tak již rovnou s touto orientací a konkrétním poměrem stran počítáte při celkové kompozici záběru.

Jestliže chcete začít vytvářet videa na výšku i vy, a to ne jen za pomoci mobilního telefonu, ale s DSLR, zde k tomu najdete 8 užitečných tipů. Ty sestavil Landon Bytheway , který je podrobně popisuje ve videu na konci článku. V něm také ukazuje veškeré zákulisí této problematiky.

Při procházení sociálních sítí držíme mobilní zařízení nejčastěji na výšku. Když pak narazíme na video, které je na šířku, je zbytečně malé. Vertikální video ale obsáhne mnohem více prostoru v rozhraní, a tak z něho máme i lepší dojem. Co na tom, že si jej nepustíme na velkém plátně, zde je cíl jiný a zcela jasný – zaujmout sledující, přátele a kohokoli, kdo na příspěvek narazí.

Ať se vám to líbí, nebo ne, sociální sítě určují trendy. Jedním z nich jsou i videa natáčená na výšku. A to všechny ty Facebooky, Instagramy a Snapchaty kvitují, navíc už i YouTube je zvládá. Pokud vertikální videa potřebujete natáčet i vy, zde k tou máte 8 užitečných tipů.

Asi nejlepší cestou je doplnění telefonu o vhodný ergonomický obal anebo některý z menších držáků či selfie tyček – už jen to, že můžete mobil držet jednou rukou bezpečně vám umožňuje více kreativity a zajímavější záběry

Mnohokrát jsme se setkal s tím, že fotografující veřejnost drží digitály naprosto špatně a v nesouladu se všemi poučkami a selským rozumem. Pojďme si tedy raději zopakovat, co je správně a co špatně.

Pro lepší úchop se tak hodí využít přídavné baterie, která vám poskytne více prostoru pro ruce. Pokud na to máte rozpočet, můžete si pořídit i vhodnou klec, která umožňuje upevnění dalšího příslušenství.

Než se tedy pustíte do „ostrého“ natáčení, procvičte si 3 základní techniky:

Malé zorné pole = méně manipulačního prostoru. To už bylo řečeno v bodě výše, ale zde to platí také.

Složitější je to v tom ohledu, abyste z videa neodřízli důležité prvky. To se týká zejména textů, např. názvů společností. Velkou část nevzhledného okolí můžete eliminovat vhodnou vzdáleností.

Počítejte také s tím, že díky poměru stran se vám do scény bude dostávat více oblohy a země. Vertikální video zkrátka vyžaduje mírně odlišný přístup, nicméně při správní kompozici dosáhnete velmi efektních záběrů.

Při výběru ideálního objektivu myslete i na pozadí scény. Širší čočky budou dobře fungovat pro širokoúhlé záběry a samozřejmě také když točíte v okolí budov nebo stromů, kdy dostanete do záběru jejich větší část.

8. Publikování

Záběry 9 × 16 jsou líbivé, pokud jsou na šířku. Když je ale přetočíte na výšku, dostanete nevzhlednou nudli. Do sociálních sítí je tak vhodné publikovat obsah v poměru stran 4 × 6, aby video „zabralo“ co nejvíce místa v rozhraní.

Zvažte ale i celkovou délku samotného videa. Zde platí, že čím kratší, tím lepší. I když lidé na videa koukají, jsou-li dlouhá, neshlédnou je celá – a to nechcete. Deset sekund tak řekne to samé co minuta, a takto krátký shot může mít o poznání lepší dosah i dopad.

Tip z praxe

Ještě před samotným natáčením byste měli vědět, k jakému účelu bude video sloužit. Pokud se nejedná o reklamní ale soukromá videa, zvažte jejich „životnost“. Chcete-li své sledující patřičně krmit videoobsahem z dovolené formou publikování videí v Příbězích, budete mít spoustu jednotlivých klipů, které pokud spojíte v delší film, může také dobře fungovat.

Opět ale jen v sociálních sítích. Na počítači takové video jednoduše nemá potenciál. Chcete-li tedy jen zaznamenávat své vzpomínky, pro sebe a své blízké, zůstaňte raději u formátu na šířku.