8 nejčastějších chyb při fotografování portrétů, které nechcete opakovat

Věnujete-li se fotografování portrétů, je dobré znát pravidla, jimiž se vyplatí řídit. Stejně tak užitečné je ovšem vědět, jakým chybám se vyhnout. Osm častých omylů a nedostatků vytknul ve svém videu instruktor fotografie Karl Taylor.

Pozadí

Pozadí záběru je podstatné pro vyznění celého snímku, přesto ho řada fotografů nedokáže vnímat v kontextu s fotografovaným objektem, respektive je tak zaujatá osobou před hledáčkem, že snadno přehlédne rušivé prvky za ní.

Právě u portrétu je ovšem důležité, aby pozadí „nepřekřičelo“ hlavní motiv snímku – portrétovanou osobu, aby ji pouze vhodně, smysluplně doplňovalo. Výběr pozadí a jeho příprava, např. odstranění nežádoucích objektů, je to první, na co by měl portrétní fotograf myslet.