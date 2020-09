8 fází, kterými si projde každý fotograf. Kde se právě nacházíte vy?

​Než se člověk naučí jakémukoli řemeslu, musí si projít několika vývojovými fázemi. A platí to i pro fotografování. Jednotlivé vývojové etapy je možné do značné míry zobecnit a vytvořit z nich trasu, kterou absolvuje každý, kdo chce dorazit do cíle.

O jejich načrtnutí se ve svém videu pokusil fotograf Evan Ranfit, a dle mého soudu osm „zastavení“ vykreslil poměrně přesně… i když řada z nás se určitě sem tam vydala zkratkou, nebo naopak oklikou.

Fáze falešného umělce

Tato etapa nastává ihned poté, co si pořídíte fotoaparát a začnete objevovat svět fotografie. Fotografujete absolutně všechno (a ve velkém) a své výtvory považujete za jedinečné a hodné obdivu. Tento druh sebevědomí je typický pro většinu začátečníků, bez ohledu na obor, jemuž se začali věnovat.