8 důvodů, proč vaše fotky nedopadnou podle představ

Pokud se akce koná venku, potom je běžné zkontrolovat předpověď počasí. Samozřejmě fotograf toho může pro přípravu udělat vždy více – například si prohlédne fotky z podobných událostí, prostuduje vlastní a cizí fotky žánru a vždy se může více ponořit do problematiky akce, takže se bude lépe orientovat v dění a fotky půjdou více do hloubky.

Avšak často se stává, že výběr času focení není v moci fotografa (klient nemá ráno ani večer čas, fotografovaná akce se koná v létě hned po obědě) a musí „improvizovat“. To však neznamená začít na místě plašit, ale mít předem připravené alternativy – v případě portrétního focení v poledne to může být výběr stinné lokality, práce s odraznou deskou nebo použití blesku.

Editor na úpravu fotek je dobrý sluha, ale zlý pán. Pochopitelně často pomůže zachránit nepovedené snímky, ale ani on není všemocný a první pravidlo související s editováním zní, že fotograf nikdy neodbude samotné focení s argumentem, že se to opraví v editoru.

Každý fotograf by si měl najít něco, čím jeho fotografie vynikne mezi ostatními – může to být myšlenkou, zpracováním, námětem či úpravou. Pokud jsou fotografie unikátní například myšlenkou, potom není problém na ně uplatnit právě populární presety, protože snímky i tak zůstanou originální.

Zrovna přeostřené fotky skládané v HDR jsou dnes na sociálních sítích velmi obvyklé, možná jsou časté do takové míry, až zapadají. A to se děje i dalšími velmi populárními trendy – vznikne obří množství podobného obsahu, které postupně v oné záplavě zanikne.

Klíčová je zde sebereflexe, procházení si vlastních fotek a přemýšlení, jak je příště udělat lépe. To však nemusíte dělat zpětně, ale i přímo na místě focení – zkusíte něco na první dobrou, potom se na fotku podíváte, projdete si znova danou scénu a zamyslíte se, jak to udělat lépe.

Stejně důležité jsou techniky odstraňující rušivé prvky, které rozptylují pozornost. Obvykle se jedná o výrazně světlé nebo barevně saturované místo na fotce, což je běžné lokálně neutralizovat. Rušivě působí i prvky zasahující do krajů obrazu – například kousek větve stromu na nebi, aniž by byl vidět kmen apod. Rozptylovat mohou i chyby popsané výše – nedokonalá editace, nepřirozené světlo či vyvážení bílé nebo světelná záře okolo postav při HDR.

Fotografií nic nesdělujete

Vše, co jsme výše rozebrali, vede k tomu hlavnímu problému – když fotografie nic nesděluje, žádný příběh, žádnou myšlenku ani emoci. Fotka je médium, takže by měla nést informace, fotograf je vytváří a člověk prohlížející si fotku je přijímá. Klidně si můžete představit autora románu, knížku a čtenáře; youtubera, video a sledujícího – vše funguje stejně, autor chce něco sdělit, informaci uloží na médium a někdo má zájem informaci přijmout.

Fotograf má mnoho nástrojů na vytváření významů (čímž nemyslím retuše a invazivní zásahy v editoru), mnoho z nich jsme si popsali, ale je zde jedna klíčová myšlenka, kterou by měl mít každý fotograf na paměti pokaždé, když se dívá do hledáčku, když zasahuje do scény, když mačká spoušť a když fotku upravuje – „Co tímto chci sdělit?“. Pokud chce zajít dál, může proklikat archiv a zapřemýšlet nad tím, co chtěl tehdy danou fotografií sdělit a jaké je ono sdělení po několika letech – změnilo se? A stejně tak se může ptát svých známých, dalších fotografů a porovnávat, co jim fotografie říká a co by říkat měla.

Ať už fotograf používá pro svou tvorbu jakékoliv poučky, doporučení, ať se snaží o různé fotografické styly, vždy by měl v první řadě myslet na to, co má fotografie sdělit a uvědomit si, že vše ostatní jsou jen nástroje, jak tohoto cíle dosáhnout.