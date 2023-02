70 tisíc barevných fotografií z počátku 20. století jako na dlani – zdarma a k volnému použití

Staré fotografie mohou o minulosti prozradit opravdu hodně. Muzeum Alberta Kahna ve Francii vám nyní dává možnost podívat se, jak vypadal svět dávno předtím, než jste se narodili. Veřejnosti totiž zpřístupnilo téměř 70 tisíc barevných fotografií ve vysokém rozlišení, které ukazují lidi, budovy a události z počátku 20. století zachycené po celém světě, díky čemuž umožňují nahlédnout do mnoha různých kultur.

Celá galerie je veřejně přístupná, protože je muzeum poskytlo ke stažení a použití zcela zdarma. Tyto snímky jsou součástí projektu Archivy planety, který, věřte nebo ne, začal už v roce 1908. Tehdy ho započal francouzský bankéř Albert Kahn, po kterém je muzeum pojmenováno, a který měl poměrně smělý plán. Autor projekt podle vlastních slov formoval tak, aby tvořil jakýsi fotografický soupis zeměkoule na počátku 20. století a lidí, které na ní žijí.

Pro vytvoření tohoto archivu najal Kahn 12 profesionálních fotografů, kteří procestovali na 50 zemí světa. Ti pořizovali portréty lidí, památek a významných historických událostí. Je to doslova historie vyprávěná v obrazech. Projekt trval až do roku 1931 a skončil poté, co krach na burze v roce 1929 přivedl Kahna k bankrotu. V tu dobu však obsahoval již kolem 72 000 snímků a tyto Archivy planety dnes tvoří základ sbírek jeho muzea.

Tuto on-line galerii najdete na stránkách Albert-kahn.hauts-de-seine.fr. Pokud se rádi díváte do minulosti, jistě navštivte i galerie uvedení níže.

Via diyphotography.net