50 objektivů Nikkor Z do konce roku 2025. Plán Nikonu je jasný a docela reálný

Vypadá to, že co se týče stanovených cílů v oblasti objektivů, chce Nikon nejen dohnat, ale také předehnat Canon. Ve výroční finanční zprávě Canonu se totiž uvádí, že ten chce v příštích čtyřech letech vydávat 8 objektivů RF ročně, což je celkem 32 objektivů do konce roku 2025. Nedávno zveřejněný střednědobý plán společnosti Nikon pak jde ještě dál, protože ten si stanovil za cíl přinést na trh alespoň 50 objektivů řady Nikkor Z, a to také do konce roku 2025.

Vize, směr i plán Nikonu je jasný. Teď ho ještě dodržet.

Zároveň chce dosáhnout toho, aby každý majitel bezzrcadlovek Nikon Z vlastnil alespoň dva objektivy Nikkor Z. Konečně se ale také Nikon plánuje zaměřit na video funkce a pokusit se lépe zacílit na tvůrce videoobsahu. Zpráva zmiňuje řadu strategií, které chce společnost v příštích několika letech realizovat, aby posílila svou pozici v oblasti zpracování obrazu, což zahrnuje jak rozšíření řady objektivů (které vážně potřebuje), tak implementaci pokročilých funkcí z modelu Nikon Z9 napříč celou řadou. O jaké funkce přesně půjde, nebo které budou implementovány do budoucích těl a jaké úrovně, není v této fázi samozřejmě známo (snad to ví alespoň Nikon).

Jenže Nikon chce také zvýšit průměrnou prodejní cenu, a to rovnou o 20 %. To je samozřejmě pro spotřebitele špatná zpráva, ale určitě ne překvapivá. Samozřejmě to vychází z omezení vycházejících z dvou let lockdownů a s tím spojenými problémy s dodavatelským řetězcem, nemluvě o dopadu současné Rusko-ukrajinské krize a sankcím uvaleným proti Rusku, které zvyšují ceny pohonných hmot prakticky všude po světě.

Nejnovější plán objektivů Nikon z ledna 2022 ukazuje na 34 objektivů.

V poslední zveřejněné roadmapě objektivů Nikon z ledna 2022 je uvedeno na 34 objektivů, přičemž některé z nich jsou začerněné, protože v té době ještě nebyly ohlášeny. Nezahrnuje také nedávno oznámený objektiv Nikkor Z 800 mm f/6,3 VR S, který by tento aktuální počet zvýšil na 35. Vedle řady objektivů EOS R společnosti Canon, která na konci roku 2021 čítala 26 objektivů, se cíl Nikonu nakonec nezdá být zas tak nemožný.

Via diyphotography.net