5 tipů pro začínající wild-life fotografy

Vhodný teleobjektiv najdete na trhu pro zrcadlovky i bezzrcadlovky prakticky všech značek. V závislosti na velikosti snímače, pro který je objektiv určen pak má také různý rozsah ohnisek Nejčastěji je to rozmezí 150–600 mm při světelnosti F5–6,3 nebo profi objektivy s rozsahem cca 200–400 mm a stálou světelností kolem F4, jejich cena se však vyrovná ceně ojetého automobilu vyšší střední třídy.

Přímá konkurence objektivu Sigma nabídne prakticky to stejné z pohledu ohniska, světelnosti, stabilizace i utěsnění vůči horším povětrnostním podmínkám. Objektiv je určen také pro plnoformátové snímače.

Levnější a pro fotoamatéry praktičtější alternativou jsou zoomové superteleobjektivy, které nabídnou mnohdy za poloviční cenu větší rozsah ohnisek. Jejich jediným mínusem může být horší světelnost, tu však z pohledu práce s hloubkou ostrosti dožene dlouhé ohnisko, a tak může být problematická v zásadě jen při kombinaci objektivu s telekonvertorem, který snižuje množství světla dopadajícího na snímač – to může způsobit problémy s automatickým ostřením.

Ačkoli u většiny fotožánrů razíme heslo, že na fotoaparátu nezáleží, jelikož i s obyčejným kompaktem můžete udělat povedenou fotografii, v případě focení zvířat v divoké přírodě to zcela neplatí. Z pohledu fotovybavení se v tomto případě zkrátka neobejdete bez objektivu s dlouhým ohniskem, díky němuž si můžete scénu přitáhnout a udělat poměrně velký detail, aniž byste zvířata vyplašili svojí přítomností.

Abyste se však k takovým fotografiím dopracovali, je třeba mít zvládnutou nejen techniku fotografování s adekvátním vybavením, ale především je nutné mít alespoň základní povědomí o fungování přírody a vlastnostech a chování konkrétních zvířecích druhů, které chcete fotit. Pojďme na to ale postupně.

A to především z důvodu většího výskytu zvířeny, která je plná života, mláďata již jsou o něco větší a vyšší teploty mají na zvěř podobný vliv, jako na člověka – vše je pomalejší a poklidnější, což dává fotografům mnohem více příležitostí pro ulovení perfektního snímku.

Jestliže se pro tuto cestu rozhodnete, je dobré hledat přístroje s pokud možno co největší plochou snímače a zároveň s účinnou stabilizací obrazu, která vám sice příliš neposlouží při fotografování ze stativu, ovšem ve všech ostatních případech ji oceníte prakticky při jakémkoli fotografování. Bez stabilizace jsou totiž takové ultrazoomy z ruky prakticky nepoužitelné.

Maskování a splynutí s přírodou

Nepočítejte však s tím, že se vám hned napoprvé podaří vynikající fotografie, vše je totiž o praxi nejen z pohledu expozice a s ní spojené kompozice, ale také o tom, kde a jak dobře se budete umět schovat. Zvířata žijící ve volné přírodě jsou totiž plachá a obvykle je vystraší i sebemenší neznámý zvuk nebo pohyb.

Velmi podstatná je při wild-life fotografii příprava, a to hned dvojího charakteru. Nejprve je třeba nastudovat si pokud možno co nejvíce detailních informací o zvířatech, která se chystáte fotografovat – jaký je jejich denní rytmus, kolik jich najdete ve skupině, kde nejčastěji sídlí, jaké mají přirození nepřátele, jakou potravu vyhledávají, jak se chovají když jsou lovena neb když loví, u dravců je velmi důležité znát způsob lovu, abyste věděli, jak se budou chovat apod. Díky těmto informacím se můžete dostatečně připravit a budete mít alespoň nějakou představu o tom, jak by mohlo fotografování probíhat.

Praktické příslušenství pro wild-life fotografii Postupem času nasbírá fotograf nejen dostatečné zkušenosti, ale také celou řadu praktických doplňků, které mu fotografování usnadní. Počínaje kvalitní čelovkou až po nepromokavé zavazadlo pro transport techniky. Některé kousky však oceníte už v začátcích. Maskovací sítě a stany – při fotografování v přírodě je cílem být nenápadný, ovšem s vatším množstvím techniky to není tak prosté. A právě proto jsou na trhu nejrůznější maskovací sítě nebo stany, které jsou určeny právě pro fotografy. Jejich funkčnost je prakticky stejná, jako v případě vojenského maskování. Určitě můžeme doporučit jednu síť na tělo a jednu na ukrytí digitálu. Malý stan bude vhodný pro snímání poblíž hnízdiště ptáků. Kolimátor – Při fotografování s dlouhými ohnisky se můžete velmi snadno „ztratit“ ve scéně před sebou, což v nejhorším případě znamená, že zkrátka fotku letícího dravce nepořídíte. Vhodným doplňkem je v takovém případě speciální laserový zaměřovač – kolimátor – který upevníte do sáněk blesku a následně tak budete sledovat pohybující se objekt pomocí záměrného kříže, nikoli pouze v hledáčku aparátu. Stabilizační pytlík – předpokladem pro úspěšné fotografování v divočině je stabilní fotoaparát, a tudíž použití stativu. Ovšem, pokud se budete maskovat například za padlým kmenem stromu, pak bude obtížné aparát opřít tak, aby byl stabilní. A právě v takové situaci využijete stabilizační pytlík, který vám vytvoří jakési lože pro objektiv a perfektně ho „podrží“ na místě. Pytlík je obvykle vyroben z odolné látky a můžete jej plnit čímkoli sypkým – písek, rýže, fazole, ptačí zob apod.

Druhá část přípravy spočívá především v maskování fotografa. Samozřejmostí by pro vás mělo být nenápadné oblečení, ve kterém doslova splynete s krajinou. To platí také o fotoaparátu, jehož barva může být příliš kontrastní – ideálním krytím je neoprenový návlek, maskovací síť krycí plachta apod – v každém případě však volte materiály, které při zmáčknutí a manipulaci nevydávají zvuky – igelitový pytel je tedy zcela nevhodný.

Určitě nezapomeňte přibalit sluneční clonu objektivu, nejen že zamezí vniknutí paprsku do objektivu, ale zároveň snižuje riziko odlesku vstupní čočky objektivu, který by mohl zvíře vyplašit. Pach člověka je také nezanedbatelný, proto vždy fotografujte proti větru, nikoli po větru, kdy vás zvíře vycítí a uteče.