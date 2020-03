5 tipů jak zabavit fotografa, když je v karanténě

Ti, kdo se živí fotografováním mohou mít v současné chvíli značně ztížení podmínky pro výkon své profese. Pokud je navíc takový fotograf v karanténě, nezbývá než se zabavit jinak než fotografováním na zakázku.

Pravdou je, že fotograf prakticky nemá jakým způsobem vykonávat v současní chvíli komerčně svoji hlavní činnost. Nucené uzavření v rámci domácnosti je však možné využít zejména pro sebevzdělávání a sbírání nových zkušeností. Jistě jste se už ocitli v situaci, kdy jste chtěli vyzkoušet nový postup úpravy fotografií, který jste zahlédli někde na internetu, ale dosud jste se k tomu nedostali nebo se nedonutili.

6 tipů pro lepší kompozici fotografií – vylepšete jednoduše své snímky Dobrou fotografii poznáte jednoduše podle toho, že vás na první pohled něčím zaujme, to „něco“ však obvykle nejste schopni snadno popsat. Ve valné většině případů se totiž takový snímek vyznačuje povedenou kompozicí.

Nařízená karanténa bez možnosti opouštět dům či byt je pro podobné zájmy ideálním okamžikem. Není totiž radno zcela vypadnout z pracovního tempa, střet s realitou bývá velmi tvrdý už po pár týdnech home office, pokud není takový pracovník dostatečně zkušený, aby si uvědomil možná rizika v podobě prokrastinace, odkládání práce a ustrnutí na místě bez snahy o další rozvoj dovedností.

Co tedy můžete v rámci karantény podniknou? Není toho málo a většinou si vystačíte s relativně malými prostory a základním příslušenstvím.

Udělejte dobrý autoportrét

Portrétní fotografie sama o sobě patří mezi ty obtížnější žánry, zejména když nemáte mnoho zkušeností z práce s modelem či modelkou.

U autoportrétu však sedíte modelem sami sobě, takže není možné hledat chybu zcela objektivně jinde než u sebe – věříme, že poručit si umíte.

Na rozdíl od rozšířených selfie, není autoportrét pouhým náhodným i když možná částečně promyšleným výcvakem z fotomobilu. Autoportrét by měl být nejen dobrým portrétem, ale zároveň by měl o fotografovaném říct něco, co není na první pohled patrné, ukázat jej v jeho skutečném světě a světle.

Sám sobě modelem aneb fotografujeme autoportrét Tvorba autoportrétu má oproti jiným žánrům jednu velkou výhodu. Model pro fotografování je vždy po ruce, má na vás čas, nereptá, nezlobí, neodmlouvá.

Dobrým příkladem může být autoportrét na pozadí složeném z fotoaparátů, kde je jasné, že fotografie je pro portrétovaného opravdu velkým koníčkem, ne-li obživou. Na druhou stranu umělecký autoportrét vůbec nemusí pracovat s celkem, ale může nabídnout (obrazně i doslovně) pohled od duše skrze oko člověka – nebojte se ani zajímavých detailů.