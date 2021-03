5 tipů, jak vylepšit záběr u portrétů. Stačí změna polohy hlavy či směru osvětlení

Druhý tip spočívá v úpravě polohy hlavy pozvednutím brady a mírným natočením tváře do strany, popřípadě ve změně úhlu, z něhož osobu fotografujeme – ideální je mírný podhled. Pomoct může i schování části čela do stínu.

​Portrét patří k nejoblíbenějším fotografickým žánrům, ať už zaznamenáváte vzpomínky do rodinného alba, nebo třeba fotíte na zakázku. Všechny portrétní snímky mají jedno společné: osoby, které jsou na fotce zachycené, na ní obvykle chtějí vypadat co nejlépe.

Portrétní fotografie je jedním z nejrozšířenějších témat především mezi amatérskými fotografy. V našem okolí je spousta zajímavých osob, které by stály za vyfocení. Vyfotit je ale tak, aby byla fotka dobrá a aby měla atmosféru, nemusí být úplně jednoduché.

Další rada je určena zejména pro práci ve studiu. Jerry Ghionis doporučuje nastavovat směr hlavního světla právě podle nosu, resp. jeho zakřivení. Zde opět platí pravidlo, že světlo by mělo dopadat ve směru proti deformaci nosu.

Pozvednutí brady může pomoct i v případě dlouhého nosu, důležitá je samozřejmě správná míra. Totéž platí i pro druhé řešení – snížení úhlu záběru naklopením fotoaparátu. Natočení tváře může být řešením taktéž při problému s křivým nosem. Zde je nutné zásadně se vyhnout přímému pohledu do objektivu a natočit obličej fotografovaného proti směru zakřivení nosu.

Velké uši

Velké uši lze snadno eliminovat použitím objektivu se širším ohniskem, ovšem za cenu zvýraznění partií obličeje v popředí, typicky nosu. Opět je tedy nutné dbát na správnou míru, autor videa doporučuje nejít pod 35mm ohnisko. Podobně je možné využít malé hloubky ostrosti při fotografování se světelným teleobjektivem, kdy zaostřen zůstane jen úzký pás u očí a uši (i nos) budou rozostřené a méně výrazné.

Nedostatek v podobě výrazných uší lze přelstít také pomocí optického klamu. Toho lze opět dosáhnout prostým natočením hlavy do strany, dokud jedno ucho nezmizí za tváří. Ucho, které v záběru zůstalo je nutné co nejvíce vizuálně upozadit – skrýt je ve stínu pomocí správného nasměrování světla a dodat správné, to znamená nekontrastní, pozadí.