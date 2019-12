5 tipů jak vyfotit novoroční ohňostroj

Základní nastavení fotoaparátu

Před začátkem fotografování si upravte nastavení tak, abyste mohli snímat do RAWu (pokud tuto možnost váš aparát nemá, tak zvolte nejkvalitnější JPEG). Ostření nastavte na jednotlivé snímky a několikrát si vyzkoušejte aktivaci ručního ostření, abyste si jej zažili před samotným použitím.

Určitě nezapomeňte vypnout pomocné světlo autofokusu, které by ve tmě svítilo, a to zcela zbytečně. Deaktivujte také vestavěný blesk, při nastavení automatického režimu expozice by mohl být odpálen, i když vzhledem k námětu zcela zbytečně.

Nastavení měření expozice velmi záleží na tom, co budete chtít fotografovat a také jaký objektiv použijete. Od zvoleného ohniska se bude odvíjet i úhel záběru respektive pokrytí plochy políčka obrazem a odtud pak analogicky i měření expozice. Nastavte si měření expozice se zdůrazněným středem.