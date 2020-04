5 jednoduchých kroků pro skvělé krajinné autoportréty

Samozřejmostí je v tomto případě zkušební expozice, a to nejen kvůli světlu, ale také kvůli správnému umístění vaší postavy do záběru. V ideálním případě si s sebou vezměte někoho blízkého, s jehož pomocí můžete lépe určit, kam se postavit.

I když se za kamerou cítíte lépe, než před ní, neznamená to, že byste nemohli pořizovat autoportréty. Nemusíte totiž fotografovat svou tvář. Stačí se k objektivu postavit zády a dotvořit svou přítomností fotografii samotného exteriéru.

Ano, počítá v nich sice, že vyrazíte do přírody, ale i v aktuální tíživé situaci můžete navštěvovat parky, lesy a jít třeba chytat ryby. K té příležitosti si sebou můžete přibalit fototechniku. Pokud raději nechcete vytáhnout paty z domu, můžete si alespoň začít plánovat, kde budete chtít podobné snímky zachytit.

Nezbytným vybavením bude také pevný stativ pro upevnění aparátu a samozřejmě i dálková spoušť. Praktickým pomocníkem bude i vzdálené ovládání prostřednictvím mobilního telefonu, kde uvidíte i náhled scény tak, jak jej fotoaparát zachytí. Pozor však na to, abyste při fotografování nekoukali na displej mobilu, na snímku to bude poznat.

Nemusí to být aktuální špička na trhu, jde jen o to, aby vaše výbava byla ideální pro daný žánr fotografie. Sarah používá objektiv Canon EF 16–35 mm F4L. Širokoúhlé objektivy totiž mají velmi široký záběr, takže zachytí větší část scény před fotoaparátem, což je jeden z požadavků na krajinné autoportréty

Snažte se udržet své ruce mírně od těla. Nebudete poté vypadat tak napjatě. Máte-li dlouhé vlasy, nechte je rozpuštěné, aby si s nimi mohl pohrávat vítr. Vypadá to nejen přirozeně, ale i efektně.

Můžete se pokusit svým oděvem zapadnout do scenérie, abyste ji nijak nenarušovali, můžete ji ale i zcela rozbít. Tím docílíte i jisté pozornosti diváka, jehož pohled vždy stáhnete ke své osobě. Není od věci inspirovat se u jiných fotografů, kteří pracují při kompozici například s liniemi nebo výraznějším kontrastem, který směřuje divákův podhled.

5. Kompozice

Mějte v hledáčku nejdříve ideální krajinu, až poté do ní zkuste přidat svou osobu. Nezapomeňte ale, že zde jste hlavním objektem právě vy a krajina vám jen dělá „křoví“. Pokud nebude snímek krajiny sám o sobě vizuálně atraktivní, pravděpodobně nebude zajímavá ani autoportrét v tomto prostředí.

Počítejte s tím, že širokoúhlé objektivy se mohou projevovat zkreslením u stran fotografie. Nebude tedy na škodu, když se pokusíte porušit pravidlo třetin a být uprostřed snímku.

Neopomeňte také držet rovný horizont a zároveň do něho nekomponujte svoji postavu tak, aby vám např. procházel krkem, což by jednoduše nevypadalo dobře. Ať už půjde pouze o portrét anebo o celou postavu, vždy by měla být dominantní a bez obvyklých kompozičních chyb.