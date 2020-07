5 aplikací, které vám na mobilu umožní rozostřit pozadí. Snadno, rychle, efektně

Editaci neposkytuje žádnou, zde jde jen o fotografování, a to i když si do titulu importujete snímek z galerie. Tomu popřípadě můžete vypnout informace o hloubce, ale stejně jako ty v aplikaci vyfocené si jej můžete prohlédnout v rozšířené realitě. A to je skutečně efektní záležitost, s jejíž pomocí dostanete snadno do povědomí to, jak dané objekty vystupují ze scény.

Focos Live (iOS, zdarma s In-App nákupy)

Určité telefony s Androidem, a to zejména ty z vyšší třídy, už umí s rozostřeným pozadím natáčet i videa, a to nativně. Stačí vám k tomu tedy základní aplikace. iPhony ale měly dosud smůlu. Neuměla to nativní aplikace Fotoaparát, ani žádná aplikace v App Store. Tedy dokud nebyl představen titul Focos Live.

Už původní aplikace Focos se softwarovým rozostřením pracuje velice umně, podtitul Live však vdechne život i videím. Základním předpokladem však je mít takové zařízení, které má alespoň duální fotoaparát nebo čelní TrueDepth kameru (v případě modelu XR, iPhone SE 2020 nemá ani jedno, takže má smůlu). Při natáčení si tak vyberete hlavní objekt a ten je algoritmem neustále sledován tak, aby vše mimo něho bylo rozostřené.

Rozhraní aplikace Focos Live při natáčení videa a střižna.

To samozřejmě funguje nejlépe, pokud se jedná o lidskou tvář. I když to můžete zkoušet i např. s domácími mazlíčky, nečekejte zázračné výsledky. I když do aplikace můžete nahrát také videa z galerie, rozostření se na ně neaplikuje. Tento krok je přítomen zejména proto, že aplikace nabízí i velice zručnou střižnu, ve které můžete kombinovat nejen videa aplikací pořízené, ale i ty importované, a to i co se Live fotek týče. Samozřejmostí pak je množství přechodů, titulků, efektů atd.