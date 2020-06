24 metrů, 110 zlomených kostí, 1 fotografie – smutná bilance při pokusu o extrémní fotku

Extrémní fotografie má možná na svědomí další oběť. Zatím tedy 23letá Mexičanka Alexa Terrazasová bojuje o život, i pokud jej ale vyhraje, ponese si celoživotní následky. Může za to jeden hloupý nápad – jóga na zábradlí terasy hotelového pokoje.

LLEVA AL EXTREMO

PRÁCTICA DEL YOGA

Al practicar un tipo de yoga al extremo, una joven de San Pedro cayó desde el balcón de su depa a 25 metros de altura.

Alexa Terrazas tiene 110 huesos rotos. Le tienen que reconstruir tobillos, rodillas, cara etc. y no caminará en 3 años. pic.twitter.com/0ftoHPcMCa — JavoRayado (@javierehdz) 27. srpna 2019

Co na to říci? Někteří prostě neví, co by pro extrémní fotografii víc udělali. Alexa se tak rozhodla cvičit jógu na zábradlí terasy hotelového pokoje, který je ve výšce 24,3 metrů. Také se u toho nechala patřičně zvěčnit. Kousek se jí však vymkl z rukou a nyní bojuje o svůj život v nemocnici. Tak alespoň uvedly mexické noviny El Universal.

Aktérka si při pádu zlomila na 110 kostí, přičemž poté podstoupila 11hodinový chirurgický zákrok. Doktoři ji aktuálně po 14 dnů nechávají v umělém spánku. Nehoda však padá plně na její vrub, protože konstrukce zábradlí při své kontrole nevykazovala jakýchkoli poškození. Alexa se při onom nebezpečném kousku totiž nedržela ani rukama a spoléhala jen na rovnováhu.