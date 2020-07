15 mezinárodních fotografických soutěží, ve kterých můžete zvítězit i vy

Rádi poměřujete své tvůrčí a technické dovednosti s ostatními fotografy? Jestliže ano, pak právě vám je určen tento přehled prestižních mezinárodních fotografických soutěží, kterých se mohou zúčastnit také amatérští fotografové. Letošní ročníky některých soutěží již sice byly uzavřeny – a řadíme je do druhé části našeho seznamu –​ to však neznamená, že byste se do nich nemohli přihlásit příští rok. Na své si přijdou zastánci takřka všech fotografických žánrů… Pokud vám ve výčtu nějaká soutěž chybí, určitě se o ni podělte v diskuzi! International Photography Awards (IPA) Soutěže se mohou zúčastnit jak profesionální, tak amatérští fotografové, a to ve 13 kategoriích pokrývajících řadu témat a žánrů, např. analogová fotografie, architektura, kniha, umělecká fotografie, příroda, lidé, sport aj. Vítězové soutěže bývají obvykle vyhlášeni na galavečeru v New Yorku, jejich snímky se stanou součástí putovní výstavy Best of Show a také budou otištěny v doprovodné publikaci. Více k podmínkám účasti v soutěži najdete na webu soutěže. Uzávěrka přihlášek: 31. července 2020

31. července 2020 Vyhlášení vítězů: není uvedeno

není uvedeno Vstupní poplatek: 35 $/snímek (profesionál), 25 $/snímek (amatér)

35 $/snímek (profesionál), 25 $/snímek (amatér) Ceny: 5000 $ (absolutní vítěz amatérské soutěže), 10 000 $ (absolutní vítěz mezi profesionály)

Sony World Photography Awards Sony World Photography Award vyhlašuje svůj 14. ročník. Této prestižní fotografické soutěže se mohou zúčastnit jak profesionálové, tak amatéři z celého světa, včetně mladých fotografů ve věku 12 až 19 let. Vítězové získají finanční odměnu, jejich práce bude vystavena v londýnské galerii Somerset House a jiných světových galeriích (v rámci putovní výstavy) a otištěna v doprovodné knižní publikaci. Každoročně jsou vypisována dílčí témata, od zpravodajských, dokumentárních přes lifestyle, přírodu, sport po kulturu, architekturu nebo zátiší. Letos přibyla nová kategorie Portfolio. Sony World Photography Awards: vítězným snímkům opět vévodí ekologická témata Uzávěrka přihlášek: 1. leden (národní cena, otevřená soutěž a kategorie Youth) a 14. leden (profesionální soutěž) 2021

1. leden (národní cena, otevřená soutěž a kategorie Youth) a 14. leden (profesionální soutěž) 2021 Vyhlášení vítězů: duben (?) 2021

duben (?) 2021 Vstupní poplatek: není

není Ceny: 25 000 (vítěz profesionální soutěže), 5000 $ (vítěz otevřené soutěže), fotografická výbava od Sony

CEWE Photo Awards Pátého ročníku soutěže se mohou zúčastnit fotografové starší 18 let z celého světa, bez ohledu na tvůrčí zaměření. Přihlašovat snímky lze totiž v rovných 10 kategoriích – krajina, lidé, příroda, sport, architektura, jídlo, hobby, letecké foto aj. Absolutní vítěz bude vyhlášen během slavnostní ceremonie v Německu. Více informací najdete na stránkách CEWE, která stojí v ČR za značkou Fotolab Uzávěrka přihlášek: 31. květen 2021

31. květen 2021 Vyhlášení vítězů: není uvedeno

není uvedeno Vstupní poplatek: 10 €/snímek

10 €/snímek Ceny: 1. místo – výlet dle vlastního výběru v hodnotě 15 000 €, fotografická výbava v hodnotě 7500 €, poukaz 2500 € na produkty CEWE, 2. až 10. místo – fotografická výbava v hodnotě 5000 €, poukaz 2500 € na produkty CEWE; 11. až 30. místo – fotografická výbava v hodnotě 2500 €, poukaz 1000 € na produkty CEWE

Mobile Photography Awards Svou vlastní soutěž mají již desátý také tvůrci upřednostňující fotografování mobilem. Přihlášené snímky musejí být vyfoceny smartphonem či tabletem a na těchto zařízeních též upraveny, desktopové fotoeditory jsou zapovězeny! Tematický záběr je opravdu široký, účastníci mohou vybírat z 20 kategorií (architektura, b&w, krajina, makro, příroda, lidé, cestování, siluety, street ad.) a jeden snímek může být současně přihlášen do dvou kategorií. Další informace najdete na stránkách soutěže. Uzávěrka přihlášek: 14. prosinec 2020

14. prosinec 2020 Vyhlášení vítězů: únor 2021

únor 2021 Vstupní poplatek: 15 $/fotka, 30 $/3 fotky, 50 $/6 fotek, 100 $/15 fotek

15 $/fotka, 30 $/3 fotky, 50 $/6 fotek, 100 $/15 fotek Ceny: 3000 $ (hlavní cena)

Monochrome Awards: International Black & White Photography Contest Monochrome Awards je mezinárodní soutěž autorů, kteří se specializují na monochromatickou fotografii. Zúčastnit se mohou jak amatérští, tak profesionální fotografové ve 12 kategoriích pokrývajících řadu fotografických disciplín. Tematické celky jsou následující: abstrakce, architektura, koncept, móda, umělecké foto, krajina, příroda, akt, zpravodajství a dokument, portrét, street, divoká příroda. Finanční ocenění obdrží absolutní vítězové v soutěži Professional a Amateur. Podrobné informace najdete na stránkách soutěže. Uzávěrka přihlášek: 15. říjen 2020

15. říjen 2020 Vyhlášení vítězů: 10. ledna 2021

10. ledna 2021 Vstupní poplatek: 20 $/snímek (amatérská kategorie), 25 $/snímek (profesionální kategorie)

20 $/snímek (amatérská kategorie), 25 $/snímek (profesionální kategorie) Ceny: 1000 $ (amatérská kategorie), 2000 $ (profesionální kategorie), certifikát a titul

Travel Photographer of the Year První ročník mezinárodní soutěže cestovatelské fotografie se konal v roce 2003, posledních ročníků se účastnili fotografové z více než 140 zemí. Vyhlášení nejlepších cestovatelských fotografů doprovází vydání obrazové knižní publikace a výstava jejich snímků – nejen v Londýně, ale i v jiných zemích, např. v Portugalsku, Saúdské Arábii nebo v Číně. Vítězové jsou vyhlašováni v 11 kategoriích, do nichž se lze přihlásit s uceleným portfoliem snímků nebo jednotlivými fotografiemi. Detaily si přečtěte na webu soutěže. Uzávěrka přihlášek: 2. listopad 2020

2. listopad 2020 Vyhlášení vítězů: 15. listopadu 2020

15. listopadu 2020 Vstupní poplatek: 8 £ až 30 £ /snímek nebo portfolio, zdarma kategorie Young Travel Photographer (do 18 let)

8 £ až 30 £ /snímek nebo portfolio, zdarma kategorie Young Travel Photographer (do 18 let) Ceny: Fujifilm X-T4 + 16–80 mm, finanční stipendium a další věcné ceny (celkový vítěz); Fujifilm X-T4 + 16–80 mm a věcné ceny (vítězové dílčích kategorií)

International Garden Photographer of the Year Tato mezinárodní soutěž funguje již od roku 2008 a organizuje ji společnost Mirror Plate Media Ltd. ve spolupráci s londýnskou institucí Royal Botanic Garden. Jedná se o soutěž tematicky poměrně úzce vymezenou, kde si na své přijdou zejména zapálení botanici. Zasílat do soutěže lze snímky zahrad, rostlin nebo květin, a to hned v několika kategoriích, namátkou: zátiší, abstraktní pohled, zelené město, krása květin, stromy a lesy… Vítězné snímky budou otištěny v doprovodné knižní publikaci a vystaveny v galerii v londýnském Kew. Uzávěrka přihlášek: 31. říjen 2020

31. říjen 2020 Vyhlášení vítězů: únor 2021

únor 2021 Vstupní poplatek: 12 £/4 samostatné snímky až 25 £/portfolio o 6 fotografiích

12 £/4 samostatné snímky až 25 £/portfolio o 6 fotografiích Ceny: 250 £ (vítěz v kategorii), 1 500 £ (nejlepší portfolio), 5000 £ (nejlepší fotografie)

International Landscape Photographer of the Year Soutěž o nejlepšího fotografa krajiny letos vypisuje 7. ročník. Nejlepších 101 snímků se stane součástí knižní publikace s vítěznými fotografiemi. Fotograf může za poplatek vložit čtyři snímky, pátý je zdarma. Podmínkou účasti v kategorii fotograf roku je vložení minimálně 4 snímků. Kromě hlavní cen jsou udělována tematická speciální ocenění. Více na webu soutěže. Uzávěrka přihlášek: 30. září 2020

30. září 2020 Vyhlášení vítězů: 15. listopadu 2020

15. listopadu 2020 Vstupní poplatek: 25 $/snímek

25 $/snímek Ceny v kat. fotograf roku: vítěz 5000 $, 2. místo 1000 $, 2. místo 500 $

vítěz 5000 $, 2. místo 1000 $, 2. místo 500 $ Ceny v kat. fotografie roku: vítěz 2000 $, 2. místo 1000 $, 2. místo 500 $

International Wedding Photographer of the Year Soutěž byla založena v roce 2017 v Austrálii. Zúčastnit se jí mohou jak profesionální, tak amatérští svatební fotografové. Soutěží se o vítězství v 9 kategoriích – dokument, sólo portrét, b&w, záběr z výšky, večerní tanec a oslav, portrét novomanželů ad. – ale především o titul svatební fotograf roku. Vypsána je i speciální cena o nejkrásnější svatební album. Veškeré informace včetně podrobných podmínek účasti najdete na stránkách soutěže. Uzávěrka přihlášek: 1. září 2020

1. září 2020 Vyhlášení vítězů: není uvedeno

není uvedeno Vstupní poplatek: 18 $/snímek

18 $/snímek Ceny: 3000 $, Canon EOS R, vouchery a další věcné ceny (hlavní cena), 150 $, vouchery a další věcná ocenění (vítězové v kategoriích)

Nikon Photo Contest Po loňském padesátiletém jubileu této mezinárodní soutěže se připravuje její nový ročník 2020–2021. Prozatím byla potvrzena příprava soutěže a brzké zveřejnění detailů klání. Soutěže se pravidelně účastní desítky tisíc amatérských i profesionálních fotografů, přičemž ceny jsou rozdávány ve třech kategoriích: Open, Next Generation (soutěž pro fotografy do 25 let) a Short Film. Vyhlášení vítězů se obvykle koná v létě v Tokiu, kde je také vyhlášen absolutní vítěz, držitel Gran Prize – v roce 2019 obdržel finanční odměnu ve výši 500 000 jenů. Tři nejlepší fotografové v jednotlivých kategorie se mohou těšit na fotografickou výbavu od Nikonu. Padesátý ročník Nikon Photo Contest ovládly niterné lidské příběhy Chcete-li se klání zúčastnit sledujte průběžně stránky Nikon Photo Contest, popřípadě facebookový profil soutěže.

Red Bull Illume Special Image Quest Svoji soutěž mají také fotografové věnující se akčním (sportovním) disciplínám. Klání se může zúčastnit kdokoli, a to bezplatně, stačí jen nahrát snímek na svůj instagramový účet a označit jej patřičnými hashtagy. Soutěž obvykle trvá 6 týdnů – každý týden odborná porota vybere 5 nejlepších fotek, z nichž svými hlasy zvolí uživatelé Instagramu vítěze. Letos byly vyhlášeny tři tematické kategorie, plus kategorie Příběh. Vítězové získají „zážitek od Red Bullu“, licenci na Luminar 4 a věcné ceny od COOPH. Jejich díla budou vystavena na putovní výstavě a otištěna v doprovodné publikaci. Finálové snímky si můžete prohlédnout na stránkách soutěže.

Wildlife Photographer of the Year Fotografové divoké přírody by neměli opominout soutěž, kterou od roku 1965 pořádá londýnské Přírodopisné muzeum. Soutěž je otevřená profesionálům a amatérům, speciální cenu mají i mladí fotografové do 18 let (bez poplatku). Přihlašování soutěžních snímků do 16 tematických kategorií, se vstupním poplatkem 35 £/fotka, probíhá obvykle na přelomu ledna a února. Fotograf roku obdrží 10 000 £, vítězové v kategoriích 1 250 £, ve hře jsou i další speciální ceny, výlet do Londýna na slavnostní vyhlášení a výstava fotografií v renomovaném londýnském muzeu. Loňské vítězné snímky můžete zhlédnout na stránkách soutěže.

BigPicture: National World Photography Competition Na záběry přírodních krás se soustředí soutěž, kterou od roku 2014 pořádá sanfranciská akademie věd. Hlásit se do ní mohou profesionální i amatérští fotografové z celého světa. Nový ročník je obvykle vyhlašován na konci roku a možnost vkládání soutěžních fotografií, s poplatkem 25 $/1 až 10 snímků nebo 15 $/fotopříběh o 4 až 10 snímcích, trvá do března následujícího roku. Letos se soutěžilo v 7 kategoriích (umění přírody, vodní život, život s křídly, krajina…). Absolutní vítěz obdržel odměnu 5 000$, vítězové v kategorii 1500 $, finálové fotografie jsou součástí celoroční výstavy. Určitě si nenechte ujít letošní vítězné fotografie na stránkách soutěže.