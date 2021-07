12 tipů jak na video s digitálním fotoaparátem

Správná volba objektivu zásadně ovlivňuje divácký zážitek. Neexistuje jeden jediný správný objektiv. Pokud však máte jasnou představu o výsledném záběru, snadno zjistíte, co přesně potřebujete. Třeba i to, že většinou s sebou nemusíte tahat tolik objektivů. Digitální zrcadlovky jsou skvělé mimo jiné pro možnost natáčet s nízkou hloubkou ostrosti, která dá výslednému videu nezaměnitelný charakter.

Střih

Začínajících kameramanů zbytečně moc zoomují a pohybují kamerou. Většinou však stačí kameru postavit a nechat herce před objektivem hrát. Pro další úhel pohledu je lépe použít jiný záběr spojený vhodným střihem.

Během nahrávání pamatujte, že pro plynulý střih potřebujete kousek videa jak před požadovaným záběrem, tak po něm. Jednotlivé záběry se tedy musí trochu překrývat. Návaznost přitom musí být logická. Má-li například chodec nakročeno levou nohou, měl by po střihu pokračovat v chůzi stejnou nohou ze stejného místa.



Střih videa, přidávání zvuku a přechodů mezi záběry – nové dovednosti, kterých se bude třeba naučit

Dbejte na detaily, jako jsou odlesky kameramana v zrcadle, rušivý hluk apod. Předměty na scéně by se neměly s novým střihem samovolně přemísťovat. Nešetřete pořízeným materiálem, nasbírejte zvuk i obraz do prostřihů. To co správně nenatočíte, už jen obtížně doženete při postprodukci.