12 světoznámých muzikantů, kteří jsou také zdatní fotografové

Kromě toho, že je aktivní na Instagramu, kam postuje svá „monstra pro dnešní den“, při jejichž „lapání“ využívá pohybové neostrosti k vytvoření tajemných, temných, obskurních obrazů, je autorem fotografické publikace The Apocalyptic Nightmare Journey. Najdeme v ní výběr z cca 5 000 polaroidových fotografií, které Clown nafotil v rozmezí let 1999–2012. Některé z nich byly zveřejněny na webu časopisu Rolling Stone .

O fotografování se Nash zajímal od dětství, dokonce ještě dříve, než se stal muzikantem. Při fotografování dbá na to, aby byl nenápadný a zachytil tak přirozený výraz fotografovaných. Kromě toho, že sám fotí, především portréty známých muzikantů – Dylana, Cashe, Presleyho, Cobaina a dalších – býval také vášnivým sběratelem fotografických tisků. Jeho tvorba není žánrově omezená, najdeme v ní pouliční snímky, krajiny, zátiší, autoportréty. Ukázky najdete na těchto stránkách a na Nashově webu . Vydal fotografickou publikaci Eye to Eye.

Kenny Rogers (zpěvák, kytarista, klavírista)

Kenny Rogers, legenda amerického country, patřil k osobnostem, které se prosadily v různých uměleckých oborech – nejen v muzice, ale třeba i ve filmu a fotografii. Fotografování se začal vážněji věnovat v 80. letech a jak sám tvrdil, později se pro něj fotografování stalo téměř posedlostí. Ze žánrů upřednostňoval především portrét a krajinářství, přičemž fotil hlavně černobíle.

Rogers si potrpěl na špičkovou fotografickou techniku. V jeho výbavě tak nechyběly středoformáty Hasselblad nebo Linhof. Za života mu vyšla trojice fotografických publikací: Kenny Rogers’ America (1986), Your Friends and Mine (1987) a This Is My Country (2005).