11 tipů pro lepší a hezčí portréty

Následujících jedenáct tipů nepochází z žádné příručky – jsou výsledkem jednoho krátkého redakčního „brainstormingu“ bez hlubší přípravy. Zkrátka a dobře jsme sem vypsali postupy, které my sami při focení portrétů používáme.

Při focení v manuálním režimu nebo v režimu priority clony (A) nastavte co nejnižší hodnotu clony. Otevřením clony na hodnoty F1,8 až F2,8 dosáhnete i při relativně krátkých ohniscích kolem 50 mm příjemně rozostřeného pozadí, které oddělí fotografovanou osobu od pozadí.

Ostřete na oči

Všimli jste si někdy, že když zavoláte na psa, jako první se vám podívá do očí? Stejně tak komunikujeme i my sami mezi sebou – hledíme si neustále do očí. Při focení portrétů a lidí celkově, je proto nejlepší ostřit na oči. Vypadá velmi nepřirozeně, pokud je rovina ostrosti míjí.

Návod na fotografii: Snímek pořízený v ateliéru před bílým pozadím, svícený čtvercovým softboxem a odraznou deskou; záměrná lehká přeexpozice a barevný posun směrem ke cross procesu