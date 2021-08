10 tipů pro jednodušší fotografování ohňostrojů

Jakmile je jednou ohňostroj odpálen, nezbývá příliš mnoho času na to, abyste teprve začali přemýšlet a hledat kompozici. Ideální je přemýšlet nad kompozicí již v okamžiku, kdy hledáte místo, odkud budete fotit. V ideálním případě do scény zahrňte i část okolní krajiny.

Blesk a citlivost

Ani jednoho z uvedených pomocníků při fotografování ohňostrojů nepoužívejte, dopadlo by to špatně. Blesk by napáchal více škody jak užitku, ostatně jeho dosah je pár metrů, takže by pouze hyzdil popředí scény, o zkreslení expozice nemluvě. Pozor na automaticky spouštěný blesk, raději jej kompletně vypněte.

Hodnotu citlivosti pak volte spíše při spodní hranici možného rozsahu, snímat totiž budete velmi jasné objekty takže není důvod jít nad ISO 200 či 400. V opačném případě již je reálné riziko viditelného šumu zejména v tmavých místech.