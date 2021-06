10 nejlepších mobilních aplikací pro práci s fotografiemi

Snapseed totiž poskytne vše, co můžete potřebovat: základní i pokročilou (RGB) úpravu, množství filtrů, vzhledů, editaci portrétů, možnost převodu snímku na černobílý atd.

ProCam 8 je skutečně ultimátní aplikace, která vám umožní pokročilé možnosti nastavení při snímání scény, a to ať už fotografujete, nebo natáčíte video. Vyniká nejen ručním nastavením základních fotografických hodnot, ale i paletou expozičních režimů.

Nastavení času závěrky, hodnoty ISO a vyvážení bílé jsou samozřejmostí, různé režimy (LowLight a LowLight Plus, Bothie, automatická korekce perspektivy) jsou ale příjemným bonusem.

Nabízí ukládání do souboru RAW, k tomu poskytuje i režim nahrávání videa a komplexní sadu pro úpravu fotografií, ve které také nechybí editace hloubky ostrosti.

Fotit můžete i do RAWu, takže srovnání s Instagramem zde není zrovna příhodné. Zajímavostí je vlastní galerie, do které se ukládají zachycené snímky, ale do které můžete nahrávat i ty ze své galerie pro další práci s nimi.

Pokud si nainstalujete aplikaci VSCO, musíte překousnout počáteční složitost titulu. Je to proto, že se snaží být všestrannou aplikací, a tak nabízí pokročilou možnost pořízení snímku, jeho editaci i sdílení na interní mikrosociální síť.

Nudné šedé nebe tak můžete přímo při snímání scény nahradit za to plné mraků, ale i jinými efekty.

Mextures

U titulu Mextures nikdy nevíte, co v něm vykouzlíte – a to je na něm to krásné. Množství odlesků, textur, prolnutí a jejich jednotlivé vrstvení se však nesmí přehnat.

Aplikaci Mextures je populární hlavně díky svým formulím. Ty jsou zde přítomny i od populárních instagramistů.

Když ale víte, co a jak použít, tak vám podobný výsledek nedá žádná jiná aplikace. Navíc je to profesionální nástroj, protože své textury nabízí i do Photoshopu. Každopádně pokud si myslíte, že jsou vaše snímky přece jen nudné, tento titul je vystřelí úplně na jinou úroveň.