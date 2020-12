10 knih o fotografii, které by neměly chybět ve vaší knihovničce

​Michael Freeman: Dobrá fotografie Zoner Press 2012 Pedagog a uznávaný fotograf Michael Freeman patří k nejplodnějším autorům populárně-naučných publikací věnovaných fotografickému řemeslu. V českém překladu vyšla již řada jeho textů, z nichž většina se soustředí na klíčový prvek dobré fotografie – kompozici. Problematice skladby obrazu se v teoretické rovině věnuje zejména v knize Očima fotografa, již by fotograf-amatér neměl zcela jistě pominout. Pokročilejší fotografy, ale i pouhé zájemce o fotografické umění, tedy ty, kteří se na fotografie pouze rádi dívají, nejspíš více zaujme publikace Dobrá fotografie s podtitulem Objevte tajemství úspěšných snímků. Na příkladu děl slavných fotografů v ní Michael Freeman vysvětluje, co stojí za jejich úspěchem u diváka, ale také, jak máme fotografie vnímat a hodnotit. Kniha může zároveň posloužit jako zběžný pohled do historie fotografie, a to hlavně díky bohatému doprovodnému obrazovému materiálu, který sestává například ze snímků Dorothey Langeové, Elliotta Erwitta, Richarda Avedona, Nan Goldingové, Roberta Capy, Roberta Adamse nebo Arnolda Newmana.

Roman Pihan: Mistrovství práce se světlem IDIF 2008, 3. aktualizované vydání Vyčerpávající pojednání o základním stavebním kameni fotografie – světle. Jeho povaze, typech, proměnách i záludnostech. Velkoformátová kniha, jejímž autorem je jeden z prvních odborníků na digitální fotografii, Roman Pihan, v pečlivě strukturovaném výkladu připraví fotografa na to, co jej čeká v různých světelných podmínkách, jaké vybavení potřebuje, a hlavně, jak všechny typy světelných podmínek může využít ve svůj prospěch. V pěti kapitolách se čtenáři seznámí s teoretickými i praktickými aspekty fotografování v přirozeném i umělém světle a také nahlédnou do tajů práce s bleskem a fotografování ve studiu či ateliéru. Dozvědí se, co to vlastně světlo je, jaké jsou jeho typy, jaký vliv má na výslednou fotografii. Podnětné jsou zejména pojednání, jak dosáhnout kýženého efektu, třebas i s pomocí dalšího fotografického příslušenství (filtrů, blesku apod.) a jak správně kombinovat umělé a přírodní osvětlení. Poslední, třetí aktualizované vydání sice pochází z roku 2008, publikace je však díky svému širokému záběru a hlubšímu ponoru do problematiky aktuální i dnes, o dvanáct let později. Kvalitu textu zaštiťuje fakt, že kniha vyšla v nakladatelství Institutu digitální fotografie (IDIF). Tohoto času je titul bohužel vyprodaný, ale je možná sehnat jej v antikvariátech; a možná se dočká nového vydání.

Edice Fototorst Torst 2000–2013 Nakladatelství Torst se jako jedno z mála v Česku zaměřuje na vydávání fotografických monografií. Tvorbě význačných českých a slovenských fotografů je dokonce věnována samostatná edice – Fototorst, v níž dosud vyšlo téměř čtyřicet svazků. Rozměrově nevelké publikace každá mapují dílo fotografů starší generace, jako je František Drtikol, Jindřich Štýrský, Josef Sudek či Alfons Mucha zvučných jmen, ale i tvorbu zástupců generace mladší, např. Josefa Koudelky, Tomkiho Němce, Ivana Pinkavy nebo Miroslava Tichého. Výběr snímků, kterých v publikaci najdeme obvykle kolem šedesáti a víc, doplňuje úvodní studie shrnující uměleckou kariéru představovaných osobností, seznam výstav a odkazy na odborné články. Edice zanikla v roce 2013, většina knih je však i dnes dostupná v knihkupectvích a stojí vesměs zhruba tři sta korun. Zvětšit video V nakladatelství Torst vyšly i velkolepěji pojaté monografie známých českých fotografů. Tvorba Josefa Sudka je prezentována hned v několika publikacích, např. Labyrinty nebo Okno mého ateliéru, a stejně tak díla Josefa Koudelky, například Cikáni nebo Invaze 1968. Za pozornost stojí i monografie Dagmar Hochové.

Susan Sontagová: O fotografii Paseka 2002 Útlá knížka O fotografii nesmí chybět v žádném výčtu důležitých textů věnovaných fenoménu fotografie. Kniha sestává z esejů, které vycházely od roku 1973 v New York Review of Books, převážně jako recenze fotografických publikací. Český překlad je tohoto času bohužel rozebrán, a k dispozici jsou pouze různojazyčné varianty, nebo PDF. Studie vyžaduje soustředěnější čtení, nejedná se totiž o systematický výklad, ale spíš o těkavé obcházení ústředního tématu. Fotografii Sontagová chápe jako společenský jev a rozebírá proměnu našeho vnímání reality prostřednictvím fotografií do podoby jakéhosi chronického voyerství vedoucího ke ztrátě citlivosti. Tento postřeh ladí i s novějším postojem např. Umberta Eca (O televizi) a je stále aktuálnější a naléhavější. Především však autorka klade v knize otázky, na které se jen stěží hledají jednoznačné odpovědi: Jak fotografie ovlivňují naše vnímání? Je fotografický obraz nástrojem lepšího poznání světa? Představuje fotografie záznam, nebo jen interpretaci reality? Jaký dopad má všudypřítomnost fotografie na život moderní společnosti? Jaké místo má fotografie v dějinách umění?

Alexander a Ludvík Baranovi: Obraz jako dialog v čase 2007, druhé vydání Zoner Press 2019 Tato kniha není praktickým návodem, jak vytvořit dokonalou fotografii, zájemcům o fotografii a fotografování však ukáže, z kolika možných úhlů a kolika způsoby lze skutečnost zachytit. To vše může být podnětem k dalšímu posunu ve fotografické tvorbě. V úvodní teoretické části autoři představují zásadní názory na charakter a podstatu fotografie a zasazují médium fotografie do širokého kontextu výtvarného umění, od prvotních pravěkých jeskynních maleb přes první fotografii, klasiky české fotografie až po současné amatérské fotografy. Eseje ilustrují na rozboru konkrétních snímků, kterých v publikaci najdete více než sto. V knize jsou zastoupeny fotografie Jana Anděla, Jiřího Havla, Miroslava Jodase, Ludmily Duškové, Rudolfa Němečka, Miroslava Vojtěchovského, ale i Josefa Sudka, Václava Chocholy, Karla Ludwiga a dalších.

Annie Leibovitz: Při práci Argo 2019 V našem výběru nesmí chybět ani zástupce žánru biografie, zvláště je-li jejím objektem portrétní fotografka tak zvučného jména jako Annie Leibovitz a zvláště je-li autorkou životopisu ona sama. Kostrou vyprávění tvoří její umělecká kariéra, která je však logicky úzce spjata s jejím osobním životem. Kromě profesního příběhu se tak dozvíme leccos z autorčina dětství a cestě, která ji dovedla k fotografickému řemeslu. Hlavní pozornost k sobě přitahuje vrcholné období tvorby Annie Leibovitz, kdy procestovala celý svět a fotoaparátem zachytila významné osobnosti politiky i kultury, za všechny jmenujme kapelu The Rolling Stones, Johna Lennona a Yoko Ono, Demi Mooreovou, Whoopi Goldbergovou, Nicol Kidmanovou nebo královnu Alžbětu II. Zvětšit video Text doplňuje průřez její fotografickou tvorbou v podobě řady reprodukcí. Samozřejmou součástí jsou pasáže týkající se technické výbavy, osvětlení, procesu umělecké práce. Fotografové, kteří se focením živí, nebo by se jím živit chtěli, ocení řadu rad a tipů vycházejících z mnohaleté zkušenosti.

Magnum Artists & Contact Sheets Laurence King Publishing 2020 & Thames & Hudson 2017

anglicky Kdo se zajímá o význačné fotografy, neměl by pominout dvě publikace věnované tvorbě členů agentury Magnum. Letošní novinkou je monografie Magnum Artists s podtitulem When Great Photographers Meets Great Artists, kterou uspořádal editor Simon Bainbridge. Kniha obsahuje více než 120 portrétů světových umělců, jak je zachytili právě fotografové z Magnumu od vzniku agentury ve 30. letech minulého století. Portréty doprovázejí texty, které čtenáře provedou zákulisím vzniku jednotlivých fotografií. Před objektivem proslulých fotografů, jako byl Robert Capa, Thomas Hoepker, Henri Cartier-Bresson nebo Diane Arbusová, stanuli světoví umělci jako Henri Matisse, Pablo Picasso, Andy Warhol, Pierre Bonnard či Frida Kahlo. Druhá publikace Magnum Contact Sheets se zaměřuje na proces vzniku slavných snímků od jejich zaznamenání po výběr nejzdařilejší varianty a její editaci. V knize najdeme 139 kontaktních otisků od 69 fotografů, včetně celostránkových tisků výsledné verze. Prostřednictvím fotografií Elliotta Erwitta, Roberta Capy, Inge Morathové, Martina Parra, Bruce Gildena nebo Aleca Sotha nahlédneme do sedmdesátileté historie světoznámé agentury, a jejím prostřednictvím i do světových dějin. Obrazový materiál doprovází text z pera vybraných odborníků, nebo dokonce samotných autorů. Do výběru se dostal i snímek Josefa Koudelky ze sovětské okupace v roce 1968.

Antonín Kratochvíl: Fotoeseje GMP 2020 Monografií s fotografiemi jednoho z nejznámějších současných českých fotografů, který už se však stihl stát legendou, vyšlo u nás i po světě dost. Většinou se však jedná o tematicky omezené celky, nikoli o komplexní pohled na celou autorovu tvorbu. U příležitosti letošní rozsáhlé retrospektivní výstavy vyšel pod záštitou Galerie hlavního města Prahy doprovodný katalog, který na 324 stránkách nabízí reprezentativní průřez autorovým dílem. Zahrnuje jak Kratochvílovu portrétní tvorbu, za niž byl oceněn v několika prestižních soutěžích, tak jeho (nejen válečné) reportážní snímky. Upoutávka k publikaci praví: „Výběr z fotografické tvorby Antonína Kratochvíla rozdělený do několika tematicky spjatých oddílů odráží jeho celoživotní témata vztahu člověka k přírodě, člověka konfliktního, zvráceného válkami i člověka v perspektivách represí i jeho vizí.“ Snímky doprovázejí texty kurátorky Pavlíny Vogelové a Michaela Perssona, který již dříve spolupracoval s Kratochvílem na monografiích Broken Dream: 20 Years of War in Eastern Europe (1997), Vanishing (2005) nebo Persona (2006). Kdo by se chtěl dozvědět více o občas kontroverzní osobnosti Antonína Kratochvíla, neměl by přehlédnout dokumentární snímek Můj otec Antonín Kratochvíl, který měl premiéru letos v létě.

Photo Icons. 50 Landmark Photographs and Their Stories Taschen 2019

anglicky „Fotoikony“ potěší ty, kteří chtějí nahlédnout do historie světové fotografie a dozvědět se více o okolnostech vzniku ikonických snímků. V časové posloupnosti kniha prezentuje padesát děl význačných světových fotografů, od úplného vzniku fotografického média po současnost. Fotografie jsou doprovázeny bohatým komentářem, který odhaluje, jak snímky vznikly, za jakých okolností a jaké místo zaujímají v celosvětovém prostorovém i časovém kontextu. V publikaci najdeme ty nejranější snímky, jako je osmihodinová expozice Nicéphore Niépceho z roku 1827, zastoupen je též fotorealismus v podobě Migrující matky od Dorothey Langeové, nechybí ani záběr polibku před radnicí od Roberta Doisneaua, naturalistická fotografie devítileté dívky po napalmovém útoku od Nicka Uta, Buriho portrét Che, Witkinova dekadence nebo humor Martina Parra. Pro ty, kdo nevládnou angličtinou, připravilo Taschen ve spolupráci s českým nakladatelstvím Slovart české vydání obsáhlých Dějin fotografie (Od roku 1839 do současnosti) čerpající z archivů muzea George Eastman House. Knihu, kterou bylo možné před časem pořídit za pár korun ve výprodejích, dnes však bohužel seženete už jen v antikvariátu nebo knihovně.